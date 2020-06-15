Агата Муцениеце в интервью Ксении Собчак: о разводе с Павлом Прилучным, домашнем насилии и отношении к Регине Тодоренко

15.06.2020, 15:15, Разное

Сегодня суд официально расторг брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце: решение было вынесено без участия актеров, так как они оба не пришли на заседание. Как отметила адвокат Жанна Маргулис РИА-Новостям, “это здравое взрослое решение обоих, я такое видела впервые”. Сегодня же вышел и новый выпуск YouTube-шоу Ксении Собчак, героиней которого стала Агата. Актриса откровенно рассказала о причинах, которые побудили ее записать то самое видеообращение, об “итальянских страстях” с Павлом, о разделе имущества после развода, скандале с Региной Тодоренко и многом другом. Публикуем самые интересные цитаты, остальное можно посмотреть в ролике ниже.

О том видеообращении:

Это был крик о помощи, это было на эмоциях. Видео было снято в состоянии эмоционального раздрая. Просто была ситуация, когда он выбросил мой телефон, и мне казалось, что если я сейчас не запишу видео, у меня не останется доказательств. Мне показалось, что огласка этого – будет спасением, и не только меня, но и вообще всех, кто молчит. Но это был эмоциональный порыв. Уже потом, когда прошло какое-то время, я поблагодарила его за то, что у меня не было телефона, если честно, потому что я поняла, что в тот момент лились рекой смс-ки, звонки журналистов, под дверь даже кто-то приходил. Потом я пожалела, что это сделала, мне показалось, что, наверное, не надо было выносить на публичность сор из избы, но что сделано – то сделано. Мне показалось, плюс этой ситуации в том, что тема домашнего насилия стала номером один. Та же Регина Тодоренко сейчас пожертвовала 2 миллиона рублей в фонд “Насилию.Нет”.

Но это видео не было бы записано, если бы не было никакого насилия, это точно. Поднимать руку можно тоже по-разному. Паша превышал физическую силу – да.

Об их отношениях в семье:

У нас всегда были страстные отношения, мы били посуду, кидались друг в друга тарелками. Эту грань сложно почувствовать, когда кто-то ее переходит. То есть наши отношения были изначально суперэмоциональными, это было даже весело: мы могли покидаться посудой, разбить съемную квартиру, потом вместе ее чинить… Ну это наши отношения, нам так было хорошо! Но, видимо, важно соблюдать границы… Это же понятно, что как бы ты ни дрался, мужчина сильнее.

Также на вопрос Ксении, было ли это поведения со стороны Павла связано с алкоголем, Агата ответила утвердительно.

О попытках оправдать Павла:

Я люблю этого человека и ни в коем случае не хочу показать его в дурном свете. Мы идеально сошлись на том, что я – идеальная жертва, он – идеальный преступник. Это работало какое-то время, сейчас это не работает. И то, что я выложила то видео, и другая женщина, которая будет с ним, должна просто задуматься, сможет ли она вести себя так, чтобы человек вел себя по-другому. Но это уже не моя история. Моя история – прожить это, проработать эту карму и выйти из нее.

О разделе имущества:

Дом остается Паше, а мне квартира. Я не тот человек, который будет делить имущество. Даже если бы он мне сказал “Я забираю все”, я бы сказала “Ну и ладно”. Ему остается больше, но он и больше зарабатывает. Я заработаю. Жизнь не про это, не про дома, не про стены, не про коробки. Жизнь про другое – про счастье, про любовь. Она была – прекрасно, она ушла – грустно. Но делить коробку я не буду, если бы он сказал “Я забираю квартиру”, я бы сказала “Ну и ладно”.

О высказываниях Регины Тодоренко:

Я не буду ей судьей, я хорошо к ней отношусь. Я не стала ей ни звонить, ни как-либо комментировать, пока это не разрослось в какой-то ад. Это урок не ей, а нам всем – следить за своими словами, а также понимать, что толпа – это самое страшное, что может случиться с человеком. Она может нести его на руках, а потом бросить и начать кидать камни. Регина просто обидела каждого, наверное. Каждый обиделся и бросил в нее камень. Но она позвонила мне и извинилась. Мне ее захотелось обнять, если честно. Как бы ни было, это того не стоит, это слишком жестоко. У Регины душа летящая, ее просто понесло. Лично я на нее зла не держу и поддержу, если надо.