Развод отменен: Джиган и Оксана Самойлова дали отношениям еще один шанс

15.06.2020, 15:15, Разное

На протяжении нескольких месяцев интернет-общественность была свидетелем драмы, происходившей в семье Джигана и Оксаны Самойловой. Психиатрическая клиника, ссоры, предстоящий развод – в этой истории было все, и все говорило о том, что финал будет не в пользу рэпера. Но, судя по данным Telegram-канала Mash, артист все-таки дождался “хэппи энда”: Головинский суд Москвы не смог развести Джигана с Оксаной Самойловой.

По данным канала, никто из супругов не появился на заседании в здании суда. Производство по делу было прекращено в связи с отказом истца – то есть Самойловой – от иска и примирением сторон. Адвокат Самойловой от комментариев отказался, предложив СМИ дождаться комментариев из первых уст.

Джиган и Оксана Самойлова с сыномНапомним, в марте этого года Джиган шокировал общественность странными роликами: в неадекватном состоянии он снимал прямые эфиры, на глазах подписчиков ругался матом и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива. Джиган сбрил бороду и брови, после признался, что находится “в психушке”. Как удалось узнать СМИ, лечебницей оказался рехаб в Майами. Что стало причиной подобного поведения рэпера – официально неизвестно, но в Instagram-историях он намекнул на то, что у него диагностировали биполярное расстройство. В недавнем прямом эфире в Instagram, куда его пригласил бывший коллега по Black Star Тимати, Джиган рассказал, что пережить наркотическую зависимость ему помогла Оксана:

Я в шикарном настроении, недавно выписался из больнички. У меня на самом деле сорвало “кукушку”. Всем известно, что я люблю спорт, но случилась в моей жизни такая ситуация… Я стал курить, а в Майами, в городе, где все возможно, мне стали что-то подсыпать… После такого люди не возвращаются… Мне сделали 90 капельниц только за три недели! Никому не советую попадать в такие трипы. В наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна… Родные переживали. Ты знаешь, что у меня четверо детей, прекрасная жена. Она подала мне руку помощи, жена меня спасла.

Несмотря на помощь мужу, Самойлова была решительно настроена развестись: по данным Мосгорсуда, Оксана подала заявление на развод 20 апреля. В графе “Ответчик” значится Устименко Д. А. – настоящее имя Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), а категория дела заявлена как “Иные, возникающие из семейных отношений”.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми Оксана Самойлова с детьми