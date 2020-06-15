Половина фракции “Слуга народа” – миллионеры: Комитет избирателей Украины изучил декларации

15.06.2020, 15:10, Новости дня

153 народных депутата правящей фракции “Слуга народа” украинского парламента являются миллионерами (в гривнах), согласно данным их деклараций. Об этом 15 июня сообщила общественная организация “Комитет избирателей Украины”.

Всего во фракции состоят 247 народных депутатов, таким образом, миллионером является каждый второй депутат.

В десятку самых богатых депутатов “Слуги народа”, согласно их декларациям, вошли:

Олег Воронько, он задекларировал 123 млн гривен, или более $4,6 млн;

Александр Сова –​ 79 млн гривен или почти $3 млн;

Андрей Герус –​ 38 млн гривен, или $1,4 млн;

Роман Мулик –​ 24 млн гривен, или $0,9 млн;

Остап Шипайло –​ 22 млн гривен, или $0,8 млн;

Руслан Горбенко –​ также 22 млн гривен;

Александр Трухин –​ 21 млн гривен;

Давид Арахамия –​ также 21 млн гривен;

Гео Лерос –​ 20 млн гривен;

Артем Культенко –​ 19 млн гривен.

Воронько занимается реализацией проектов в IT-сфере, он основатель компаний “Инстант Фудс Групп” и ООО “Агротрейд групп”. Сова – соучредитель и директор ООО “Сова-Консалтинг”, которое специализируется на трудоустройстве, он также занимался продажей и дистрибуцией ювелирных украшений. Андрей Герус занимался инвестициями в “Галнафтогазе”, а затем – в инвесткомпании Concorde Capital.

Меньше средств среди депутатов “Слуги народа” задекларировали Сергей Колебошин (75 тыс. гривен, или $2,8 тысяч), Елизавета Богуцкая (66 тысяч гривен), Орест Саламаха (62 тысячи гривен), Юлия Овчинникова (55 тысяч гривен) и Анатолий Драбовский (16 тысяч гривен, или около $600).

В Комитете избирателей Украины подчеркивают, что при подсчете учитывались только денежные активы депутатов –​ наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах, –​ а недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен, мужей депутатов и их совместные средства.