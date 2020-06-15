В Татарстане судья за полчаса рассмотрел 111 протоколов о нарушении самоизоляции, тратя на каждый по 16 секунд

15.06.2020, 15:10, Новости дня

В Татарстане заместитель председателя Набережночелнинского городского суда Ленар Хасимов 27 мая за полчаса рассмотрел 111 протоколов о нарушении режима самоизоляции, тратя по 16 секунд на одно дело. Об этом пишет “Холод медиа”, исследование журналисты провели совместно с “Важными историями”.

Всего судья Хасимов за 27 мая вынес решения по 252 протоколам, уточняют журналисты. Они отметили, что судьи не только сотнями рассматривали протоколы, но и копировали свои решения по ним слово в слово. Например, 90 решений судьи Октябрьского районного суда Уфы Тимура Багаутдинова совершенно одинаковые, кроме персональных данных.

Всего в апреле и мае в российские суды поступило 360 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции, москвичам выписали 54 тысячи штрафов, которые они получили из-за приложения “Социальный мониторинг”.

Россиян за нарушение так называемого режима самоизоляции уже оштрафовали минимум на 407,6 млн рублей, эта сумма может возрасти до 636,8 млн. Также за распространение “фейковой” информации о коронавирусе гражданам вынесли почти 1 млн рублей штрафов.

Ранее правозащитники зафиксировали 157 случаев преследования граждан за распространение “фейков” о коронавирусе с 3 апреля по 9 июня 2020 года. Также было возбуждено 42 уголовных дела по новой статье 207.1 УК (“Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан”), из них 17 дел связаны с высказываниями активистов, журналистов, блогеров и депутатов. Как отметили правозащитники, уголовная статья о фейках стала “удобным инструментом расправы над публичными критиками властей”.

Власти Москвы заявили, что приложение “Социальный мониторинг” продолжит работу после отмены режима самоизоляции в столице.

“Социальный мониторинг” продолжает работать и, видимо, еще будет работать как инструмент для контроля за теми, кто находится в острой фазе и болеет COVID, чтобы эти люди не выходили на улицу и не заражали других людей”, – заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

С начала действия режима самоизоляции заболевших жителей Москвы обязывают устанавливать на телефоны приложение “Социальный мониторинг”, которое отслеживает местоположение владельца и просит отсылать подтверждения нахождения на самоизоляции.

Пользователи этого приложения жаловались на неполадки и сбои, из-за которых им приходят автоматические штрафы. Москвичка и профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год не может самостоятельно встать с кровати, получила несколько штрафов за неустановленное приложение и позже также подала иск к московским властям.