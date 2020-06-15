 

На Филиппинах осуждена журналистка-«крестоносец»

15.06.2020, 15:08, Новости дня

Филиппинская журналистка Мария Ресса – «Человек года» по версии журнала Time за свою «крестоносную борьбу» с Родриго Дутерте и степиндиат программы Фулбрайта – в понедельник признана судом Манилы виновной в киберклевете, информирует The New York Times.

Марии Рессе и ее бывшему коллеге по основанному ею сайту Rappler грозило тюремное заключение сроком до шести лет и штраф в размере 8 тыс. долларов каждому. Журналистку ранее уже обвиняли в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и получении денег от Центрального разведывательного управления. Ее дважды арестовывали и восемь раз за нее вносили залог, пишет NYT.

По оценке издания, вердикт стал «новой неудачей для свободы прессы» на Филиппинах, где журналисты «подвергаются издевательствам и угрозам».

Дело длилось почти год. Приговор был вынесен в почти пустом зале: из-за обязательного социального дистанцирования в целях борьбы с коронавирусом там присутствовали только три репортера.

Выступая перед прессой после заседания суда, Ресса сказала, что ее осуждение должно послужить предупреждением.

Первое обвинение в адрес Рессы было выдвинуто в 2017 году после статьи о бизнесмене Вильфредо Кенге, который, по информации источников журналистки, якобы был связан с наркотиками, торговлей людьми и убийствами. Бизнесмен оспорил обвинение. После этого ей предъявили еще семь обвинений, включая уклонение от уплаты налогов. Журналистка отрицает все обвинения в свой адрес и связывает преследование с попытками администрации Дутерте препятствовать работе ее портала Rappler и ослабить критикующие его средства массовой информации в стране.

Ресса стала «Человеком года» по версии Time в декабре 2018 года.



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