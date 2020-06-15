 

В Приморье внебольничную адаптацию пройдут около 1 тыс. детей-инвалидов

15.06.2020, 15:08, Новости дня

Проект внебольничной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья начали реализовывать в Приморье, за два года поддержку в адаптации к жизни вне стационара получат около 1 тыс. детей с особенностями развития, информирует правительство Приморского края.

«Социальный проект в помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья стартовал в Приморье. Планируется, что за два года реализации его участниками станут около тысячи детей и подростков. Как рассказали в Министерстве труда и социальной политики Приморского края, главный смысл проекта – развитие стационарозамещающих технологий для детей, имеющих инвалидность или особенности в развитии», – передает ТАСС сообщение правительства Приморья.

Проект призван повысить информированность родителей детей-инвалидов и расширить их социальные контакты. Получит развитие и дистанционное консультирование таких семей на дому.

Для ребят с ментальными нарушениями в учреждениях социального обслуживания Приморья оборудуют «тренировочные квартиры», где молодые люди смогут получить необходимые бытовые навыки. Для детей с ограниченными возможностями здоровья откроют группы кратковременного пребывания.

Грант на реализацию нового комплекса мер в 14 млн рублей приморским специалистам предоставил федеральный Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Этот фонд реализует цели национального проекта «Демография», обозначенные в указе президента РФ Владимира Путина. Меры направлены в том числе на повышение качества условий жизни детей в семьях с низким доходом, повышение рождаемости, распространение эффективных социальных практик.



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