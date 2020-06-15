Путин: В борьбе с коронавирусом удалось действовать на опережение

15.06.2020, 15:08, Новости дня

В борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии в РФ в целом удалось действовать на опережение, сообщил президент Владимир Путин.

При этом глава государства отметил принципиальную значимость оценки гражданами и бизнесом эффективности мер поддержки в условиях пандемии, передает ТАСС.

«Принципиально значимо не только то, насколько четко исполняются поручения и соблюдаются все сроки на уровне правительства и ведомств, принимаются нормативные акты, перечисляются деньги в регионы. Это, безусловно, очень важно, но все же это технические, внутренние управленческие вопросы. Главное – это результат, то, насколько ощутима и своевременна поддержка конкретных граждан, семей и предприятий, как они сами оценивают эффективность таких мер», – сообщил Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом.