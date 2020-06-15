Расчленивший молодую невесту историк нашел другого виноватого

15.06.2020, 15:04, Разное

В Санкт-Петербурге состоялось заседание суда по делу о жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Историк-доцент Олег Соколов, который не только отнял жизнь у бывшей возлюбленной, но и расчленил ее тело, после чего попытался избавиться от улик, выступил с речью, передает “Царьград”.

Он заявил, что незадолго до трагедии получал много угроз от поклонников историка Евгения Понасенкова. Возможно, намекнул он, это частично повлияло на нервное состояние и привело к столь печальным итогам.