 

Euronews – новые случаи заражения в Пекине связывают с рынком морепродуктов

15.06.2020, 15:00, Новости дня

Эксперты предполагают, что источником новой вспышки коронавируса в Пекине может быть крупный оптовый рынок, торгующий в том числе и морепродуктами. За последние сутки более 76,5 тыс. жителей китайской столицы прошли тестирование. Между тем страны Европы продолжают смягчать карантинные ограничения. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал сограждан не игнорировать профилактические меры, направленные на предотвращение новых заражений, чтобы все усилия и жертвы нации не оказались напрасными, передаёт Euronews.

Свыше 76 с половиной тысяч жителей Пекина за последние сутки сдали тесты на вирусоносительство. Согласно тем же официальным данным, инфекция была выявлена у 59 человек. 

Медики предполагают, что случаи нового заражения могут быть связаны с оптовым рынком, торгующим морепродуктами. Но подтверждения этой информации из независимых источников пока нет. 

В Великобритании возобновляют работу непродуктовые магазины и заведения общественного питания. Глава кабмина королевства отметил новый этап ослабления карантинных мер, выпив чашку кофе в одном из торговых центров Лондона.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Мы по-прежнему рекомендуем соблюдать все профилактические меры, такие, как социальное дистанцирование, частое мытье рук. Мы возвращаемся к нормальной жизни, мы постепенно побеждаем эпидемию. Мне бы очень не хотелось, чтобы усилия нации и жертвы, на которые она пошла, оказались напрасными. 

В Париже, как и во всём регионе Иль-де-Франс, открываются помещения ресторанов и кафе. До этого в столице Франции обслуживать клиентов разрешалось только на террасах. В июле должны открыться кинотеатры, концертные залы и галереи. 

В Испании на побережье Каталонии разрешены морские и солнечные ванны. Но чтобы попасть на пляж, требуется приходить пораньше, поскольку количество отдыхающих, которые одновременно могут загорать и купаться, ограничено. 

Ну а в иорданской Петре, знаменитом городе-памятнике, пустынно: туристов нет, на улочках, помнящих времена античности, царит тишина. Петра, внесённая в список культурного наследия человечества ЮНЕСКО, так встречает сезон путешествий, которого, судя по всему, в этом году и не будет, впервые. 

Дата выхода в эфир 15 июня 2020 года. 



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