Регионы Украины получат новые инструкции по ужесточению карантина

15.06.2020, 14:55, Новости дня

Регионы Украины получат новые инструкции по ужесточению карантинных ограничений. Об этом на совещании по предотвращению распространения коронавируса под председательством президента Украины Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает сайт главы государства.

По словам министра, в постановление, регламентирующее соблюдение карантинных мероприятий в стране, внесут изменения. Они будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область Украины может ужесточить конкретные ограничения.

Как уточнил Степанов, это потребуется в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу.

После ослабления ограничительных мер в некоторых областях ухудшилась эпидемическая ситуация. Степанов считает, что “общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава” – украинцы путают ослабление карантина с его полной отменой.

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло за этот период 12 человек, выздоровел 171. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.