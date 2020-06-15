Антикоррупционный суд вынес первый приговор с тюремным заключением

15.06.2020, 14:55, Новости дня

Высший антикоррупционный суд Украины сегодня вынес первый приговор, который предусматривает тюремное заключение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Центр противодействия коррупции.

Судьи приговорили к пяти годам заключения с конфискацией части имущества депутата Киевского облсовета Александра Мефодия.

“Депутат от Радикальной партии предлагал бизнесмену за $5 тыс. решить вопрос с правоохранительными органами. При получении этих средств Мефодия и задержали”, – сообщили в центре.

Мефодий может обжаловать это решение в Апелляционной палате.

“Лето пришло, в антикоррупционном суде начали сажать. С чем всех и поздравляем. Это первый серьезный приговор за тяжкое преступление”, – говорится в сообщении.

⚡ Антикорсуд ухвалив перший тюремний вирок!Вищий антикорупційний суд засудив депутата Київської облради Олександра… Posted by Центр Протидії Корупції on Esmaspäev, 15. juuni 2020

30-летний Мефодий в Киевоблсовет зашел в 2017 году как следующий по рейтингу кандидат после погибшего в ДТП депутата от Радикальной партии Бориса Панченко. С августа 2016 года он возглавлял Бориспольскую районную партийную организацию Радикальной партии Олега Ляшко.

Закон о создании Высшего антикоррупционного суда Украины был принят в июне 2018 года.

11 апреля 2019 года 38 судей ВАКС принесли присягу.

Высший антикоррупционный суд начал работу 5 сентября.