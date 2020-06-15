Эксперт оценил обвинение против ученого Митько в госизмене в пользу Китая

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15.06.2020, 14:53, Новости дня

«Китай заинтересован в арктических разработках, а наш с ним союз обусловлен наличием общего противника в лице США», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя обвинение президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько в государственной измене в пользу Китая.

«Китай действительно серьезно заинтересован в арктических разработках. Северный морской путь – единственный надежный путь из Китая в Европу. Все остальные наземные дороги находятся под ударом потенциального противника КНР – США. А путь в обход Африки через Суэцкий канал более длинный, чем через Арктику», – рассказал президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

По его словам, сегодняшний союз РФ и Китая обусловлен наличием общего противника в лице США. «Сегодня союзник, завтра противник. Не будет Соединенных Штатов, отношения между Россией и Китаем кардинально изменятся», – уверен собеседник.

«Любое государство при смене политического режима превращается из союзника в противника. Примером может служить Германия. Когда она была Веймарской республикой, мы были союзниками и делились с ней многими технологиями, обменивались ими по военной линии. Как только к власти пришел Адольф Гитлер, страна стала нацисткой и превратилась в нашего лютого врага», – напомнил эксперт.

«Поэтому информация, которая может кому-то передаваться по иностранным каналам, должна быть заверена, если имеет хоть малейшие признаки гостайны», – заключил Сивков.

Напомним, президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов. По его словам, Митько находится под домашним арестом с февраля этого года. Недавно ему было предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

78-летнего ученого обвиняют в передаче материалов, составляющих гостайну, китайским спецслужбам во время поездки в Китай.

Митько является президентом региональной общественной организации «Арктическая общественная академия наук Санкт-Петербурга», которая с 2008 года входит в состав Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников.



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