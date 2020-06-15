Отремонтированная ракета «Протон» доставлена на Байконур

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15.06.2020, 14:53, Новости дня

Ракета-носитель «Протон-М», на которой устранили бракованные детали, доставлена на космодром Байконур для предстоящего июльского запуска телекоммуникационных спутников «Экспресс», сообщил Роскосмос.

«Ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска российских космических аппаратов «Экспресс», доставлена из ракетно-космического завода Центра Хруничева на космодром Байконур», – сообщается на сайте госкорпорации.

Отмечается, что вместе с ракетой доставлен разгонный блок «Бриз-М» для этого же запуска.

Ракета будет использована для запуска телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» в интересах российского спутникового оператора ФГУП «Космическая связь».

В апреле сообщалось, что запуск спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» отложили на июль из-за бракованных деталей в ракете-носителе. Позже стало известно, что после устранения брака запуск может состояться 30 июля.

Напомним, на завод для устранения брака решено было вернуть три ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М».



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