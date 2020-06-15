 

Алла Бут заявила о готовности написать обращение к властям США об обмене мужа на Уилана

15.06.2020, 14:53, Новости дня

Супруга российского предпринимателя Виктора Бута Алла, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме, сообщила о готовности написать обращение к властям США об обмене ее мужа на осужденного в РФ американца Пола Уилана.

«Сейчас, после окончания суда над Уиланом, если наши дипломаты и адвокаты Виктора сочтут уместным обращение к властям США от имени семьи с просьбой об обмене Виктора, я такое обращение, конечно, напишу», – сказала она, передает РИА «Новости».

Алла Бут отметила, что ранее неоднократно обращалась в МИД с просьбой рассмотреть вопрос об обмене ее мужа на Уилана. Она добавила, что юридически еще тогда было понятно, что любые разговоры об обмене могут начаться только после окончания процесса над Уиланом в Москве.

«И в сентябре, и в ноябре на встречах обсуждались и другие варианты действий, от работы с правозащитными организациями РФ и США до обращения Виктора к президенту США с петицией о помиловании, и мы были готовы к любым действиям, которые могли бы способствовать возвращению моего мужа домой», – сказала она.

Мосгорсуд в понедельник приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строго режима за шпионаж. Такое решение вызвало ярость со стороны американского посла в Москве. Впрочем, эксперты уверены: приговор Уилану позволит начать переговоры об обмене американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Но для удачного исхода такой сделки должны быть соблюдены определенные условия.



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