 

Готовивший нападение на школу в Волгограде подросток находился на домашнем обучении

15.06.2020, 14:48, Новости дня

Подросток из Волгограда, готовивший нападение на школу, больше года находился на индивидуальном домашнем обучении, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева.

«Подросток со второй половины прошлого года находится на индивидуальном домашнем обучении. Нужно выяснить, чтобы в последующем органы профилактической работы правильно свою работу строили, относительно того, как говорят следователи, что возможен такой затяжной конфликт, когда он состоялся в школе, что спустя полтора года ребенок зависел от этого конфликта», – сказала Болдырева ТАСС.

Омбудсмен подчеркнула, что школы должны уметь «перерабатывать» подобные конфликты. Она также уточнила, что подросток воспитывается в полной семье. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних ребенок не состоял.

Напомним, сотрудники ФСБ в Волгограде задержали подростка 2005 года рождения за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Bild – каждая пятая защитная маска из Китая непригодна для использования

23.04 / Путин дал поручения банкирам о помощи на фоне коронавируса

21.05 / Экономика «открывается», но многие американцы опасаются второй волны заражений

26.04 / Подписчики затравили мужа Тодоренко после высказывания ведущей

05.06 / Захарова напомнила о «смертях и разрушениях» от политики США на Ближнем Востоке

30.05 / Кравчук: Из всех президентов самый несчастный – Янукович

13.04 / Не упустить время: что нужно сделать Москве и регионам для борьбы с COVID-19

10.04 / Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса в тюрьме

23.04 / Американский вирусолог спрогнозировал, что вторая волна коронавируса будет более разрушительной. Трамп возмутился

11.04 / Гол россиянина Архипова помог “Гордее” обыграть “Динамо” в чемпионате Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска