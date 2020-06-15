Анкара объяснила перенос визита Лаврова в Турцию

15.06.2020, 14:48, Новости дня

У РФ и Турции нет принципиальных разногласий по Ливии, и перенос визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Стамбул с этим не связан, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Перенос встречи с Лавровым и российской делегацией не связан с проблемами в наших отношениях с Россией, никакого кризиса и непонимания по принципиальным вопросам по ситуации в Ливии у нас нет. Просто для установления продолжительного перемирия в Ливии нужно больше обсудить его детали, с участием ливийской стороны в том числе, для проработки дальнейших шагов. Мы вчера поговорили по телефону два раза с Лавровым, и решили немного подождать, перенести встречу», – передает слова Чавушоглу РИА «Новости».

Он добавил, что до этого несколько встреч по урегулированию в Ливии нужного результата не принесли – ни в Москве, ни в Берлине, хотя и были приняты совместные заявления с участием многих стран Европы и Африки.

«Однако (глава ЛНА Халифа) Хафтар ничего не подписал и, вернувшись в Ливию, продолжил свои атаки. Получается, что наши усилия не принесли нужного результата. Перемирие не может быть односторонним. Значит, требуется более детальная проработка этого вопроса», – добавил турецкий министр.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать перенос визита Лаврова в Турцию, передает ТАСС.

«Неправильно мне сейчас комментировать как-то встречи – состоявшиеся и не состоявшиеся – министров иностранных дел», – сказал он, отметив, что это прерогатива официального представителя МИД Марии Захаровой.

Накануне стало известно, что намеченный на воскресенье визит Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится, дата встречи будет согласована дополнительно.