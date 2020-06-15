 

Газпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ

15.06.2020, 14:48, Новости дня

Польская энергетическая компания PGNiG сообщила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.

«В приложении стороны утвердили правила применения формулы цены для покупки газа, поставляемого по Ямальскому контракту, указанные в окончательном решении Стокгольмского арбитража, вынесенном 30 марта 2020 года. Кроме того, в приложении изложены условия взаиморасчетов между сторонами финансовых последствий, возникающих в результате применения новой формулы цены с 1 ноября 2014 года. Как следствие, компания ожидает, что Газпром погасит переплату PGNiG в размере около 1,5 млрд долларов», – указано в сообщении, передает ТАСС.

В компании добавили, что «срок оплаты Газпромом был согласован до 1 июля 2020 года».

Кроме того, согласно документу, в будущем цена поставляемого Газпромом газа, может быть изменена с 1 ноября 2017 года в результате запроса польской компании о пересмотре контрактной цены.

В апреле польский энергетический концерн PGNiG заявил, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам российского газа по ямальскому контракту и не выполняет вердикт суда в Стокгольме. В марте PGNiG сообщила о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российская компания якобы должна вернуть польской 1,5 млрд долларов. 

Утром 26 мая транзит газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу в Германию был остановлен. Польский участок трубы был забронирован на этот день всего на 3,7%. В Газпроме объяснили, что снижение прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа» через Польшу объясняется тем, что этот экспортный маршрут используется по потребности.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем Газпрому нужен польский транзит.



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