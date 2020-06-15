78-летний исследователь Арктики из Петербурга стал фигурантом дела о продаже секретных данных Китаю

15.06.2020, 14:45, Разное

В Петербурге против 78-летнего исследователя Арктики Валерия Митько возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК). Следствие считает, что он продавал секретную информацию Китаю, пишет «Медуза».

Митько преподавал в Даляньском морском университете с 2016 года как приглашенный профессор. Его жена Татьяна рассказала «Медузе», что он ездил туда дважды в год. В постановлении о домашнем аресте ученого утверждается, что он как минимум с 2017 года сотрудничает с местными спецслужбами и якобы «из корыстной заинтересованности» согласился собирать информацию, составляющую гостайну «военного характера». ФСБ считает, что он согласился, в частности, собирать данные о способах и методах обнаружения подводных лодок.

Митько преподавал в Военно-Морской академии, а также в электротехническом и гидрометеорологических университетах Петербурга и входит в Российскую академию естественных наук. Он указывал, что РФ должна уделять Арктике особое внимание, чтобы не отставать от Запада. Вместе с тем он критиковал отношение добывающих компаний из разных стран к окружающей среде в Арктике при работе с месторождениями. От РФ такими проектами занимается «Роснефть».

Адвокат Митько Иван Павлов рассказал «Медузе», что ученый в очередной раз улетел в Китай читать лекции в марте 2018 года. В аэропорту багаж ученого негласно вскрыли сотрудники ФСБ, сфотографировали сложенные там бумаги и заново запечатали, говорится в материалах дела, рассказал он. Павлов предполагает, что из-за контактов с коллегами из других стран за Митько до этого следили уже несколько лет.

В итоге против ученого в феврале возбудили дело. 11 февраля, когда к Митько пришли с обыском, его отправили под домашний арест, под которым он находится до сих пор. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Свою вину ученый не признает и отрицает вообще какую-либо связь со спецслужбами Китая. Татьяна Митько отметила, что во время службы на флоте у ее мужа был допуск к гостайне по самой низшей третьей форме. Она нужна для доступа к сведениям с грифом «Секретно», но уже более 15 лет у ученого допуска нет.

Митько считает, что ее мужа не отправили в СИЗО из-за ситуации с коронавирусом и шума вокруг дела о госизмене против другого ученого Виктора Кудрявцева, которому 76 лет. Он проходит по делу о передаче данных бельгийскому институту. Кудрявцева в прошлом году отпустили под подписку о невыезде после того, как у него обнаружили рак.

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