 

Министр обороны Японии собрался отказаться от американских ПРО Aegis

15.06.2020, 14:30, Новости дня

Глава минобороны Японии Таро Коно заявил, что собирается отказаться от размещения в стране двух американских наземных комплексов Aegis Ashore из-за их стоимости, сроков развертывания и технических проблем.

«Намерены остановить процесс размещения (наземных комплексов ПРО) в связи с их стоимостью и сроками развертывания», – передает его слова РИА «Новости».

Коно среди причин назвал невозможность обеспечить безопасность падения стартового двигателя ракеты-перехватчика после запуска. В то же время системы ПРО Aegis останутся на эсминцах морских сил самообороны страны.

«В частности, я давал разъяснения местным жителям в районе учебного полигона в префектуре Ямагути о том, что стартовый двигатель однозначно будет падать в пределах полигона. До настоящего времени мы обсуждали это с США и хотели добиться данной цели путем модификации программного обеспечения. Но сейчас мы не можем гарантировать, что модификация программного обеспечения даст гарантии безопасного падения», – сообщил Коно.

В январе замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Япония не убедила Россию, что новые комплексы ПРО Aegis Ashore планируется установить только для обороны страны.

В 2017 году Япония приняла решение разместить на своей территории два американских наземных комплекса ПРО Aegis Ashore. Их должны были развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Власти Японии уверяют, что угрозы для РФ нет, в декабре 2019 года главы МИД РФ и Японии проводили переговоры по этой теме.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Мнения: Так революции не делаются

03.06 / Geely пересмотрела комплектации кроссовера Emgrand X7

13.05 / Gazeta Prawna – агрессивная политика Москвы — по-прежнему главная угроза для Польши

24.05 / Афанасьев высказался по подаче документов, зачислению в вузы и образовательным кредитам

16.04 / НБУ разрешит банкам идентифицировать клиентов по видеосвязи

22.05 / Собянин: Москва избежала худшего сценария с коронавирусом

09.06 / Число работающих компаний в Москве после снятия ограничений выросло до 54 процентов

01.05 / ЕР инициирует изменения в трудовом законодательстве

03.06 / Сохранить тайну не удалось: причина развода Юлиана и Анастасии всплыла в телеэфире

01.05 / Корабли ЧФ провели учения в Средиземном море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска