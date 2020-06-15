В запертой машине умерли двое детей в США

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15.06.2020, 13:16, Новости дня

Мужчина в американском городе Талса (штат Оклахома) оставил двух маленьких детей запертыми в машине, из-за чего оба ребенка погибли, информирует телеканал Fox23 со ссылкой на полицейский отчет.

По данным правоохранительных органов, в субботу днем 31-летний Дастин Ли Деннис ездил с четырехлетней дочерью и трехлетним сыном в магазин. Он вернулся домой, лег спать и проспал около пяти часов. Проснувшись, мужчина понял, что детей в доме нет, их он обнаружил в машине и перенес в дом. Прибывшие на место инцидента врачи констатировали смерть детей, причина смерти не уточняется, предает РИА «Новости».

«Детей не проверяли почти пять часов, пока они находились в машине», – сообщили в полиции. Отцу предъявлены обвинения в убийстве второй степени, он находится под стражей.

В день трагедии температура воздуха в городе превышала 30 градусов тепла.

Подобный инцидент произошел ранее в Аризоне. Тогда двое детей скончались в запертых автомобилях из-за жары.



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