 

Пять замов главреда «Ведомостей» решили уволиться в знак протеста его назначения

15.06.2020, 14:16, Новости дня

В качестве протеста против назначения главным редактором «Ведомостей» Андрея Шмарова все пять заместителей главреда приняли решение уйти из газеты.

«Все пять заместителей главного редактора «Ведомостей» уходят из газеты в знак протеста против назначения главным редактором издания Андрея Шмарова», – говорится в сообщении «Ведомостей».

Уточняется, что это Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Последний из них работает в «Ведомостях» с основания издания, остальные – около 15 лет.

В сообщении говорится, что за последние месяцы из «Ведомостей» ушли уже около 10 журналистов из более чем 90, в том числе руководители трех отделов. «Все они называли основной причиной ухода нежелание работать со Шмаровым», – отмечается в заявлении.

Напомним, совет директоров «Бизнес ньюс медиа», издателя «Ведомостей», рекомендовал назначить главным редактором Шмарова, против которого выступали в коллективе издания.

Редакция «Ведомостей» заявляла, что изменение редакционной политики газеты исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым «подрывает доверие аудитории». Шмаров отметил, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.

В марте акционеры «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает «Ведомости». 29 мая было объявлено, что акции и активы АО «Бизнес Ньюс Медиа» перешли АО «Саппорт» в лице его учредителя Ивана Еремина.



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