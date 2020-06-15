МИД оценил вероятность выхода США из режима контроля над ракетными технологиями

15.06.2020, 14:16, Новости дня

У США есть планы по выведению тяжелых ударных беспилотников из списка режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ), и это будет тяжелый удар по соглашению, но о полном выходе США из РКРТ речи пока не идет, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«В Вашингтоне сейчас, по имеющейся информации, обсуждается выведение категории тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов из одного из контрольных списков режима контроля за ракетными технологиями. Делается это, если такое решение будет принято, в интересах облегчения экспорта подобного рода систем из США другим государствам. Это, конечно, серьёзный удар по РКРТ, режим многосторонний, и мы на протяжении длительного времени в формате РКРТ эту тему обсуждали», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что РФ относится отрицательно к этой идее, и это доведено до США.

«Но насколько можно судить по всему объему имеющейся информации, речи о выходе США в полном смысле этого слова из РКРТ не идет, по крайней мере пока. Хотя то, что происходит сейчас и актуализация темы тяжелых беспилотников и их выведения из контрольного списка РКРТ – отражение общей тенденции на освобождение США от любых ограничений, которые мешают реализации планов Вашингтона и в сфере контроля над вооружениями в целом, освобождения от обязательств, и создания более благоприятных условий для своего военно-промышленного комплекса, в том числе путем расширения экспортных возможностей, зачастую в ущерб конкурентам», – заключил замминистра.

До этого Reuters заявило, что Вашингтон якобы собирается пересмотреть положения соглашения о режиме по контролю за ракетными технологиями, чтобы американские подрядчики могли продавать больше беспилотников.

Добавим, что в США сейчас обсуждают тяжелый российский ударный беспилотник «Охотник», а также возможности Су-57 летать на беспилотном режиме.