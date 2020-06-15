 

Британская полиция просит поделиться информацией об отравлении Скрипалей

15.06.2020, 14:15, Новости дня

Антитеррористическое подразделение британской полиции обратилось с просьбой к жителям поделиться дополнительной информацией об атаке с применением химического оружия, в результате которой два года назад чуть не погибли родившийся в России двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь.

Это первое за десять месяцев официальное заявление, касающееся одного из самых больших раздражителей в отношениях между Великобританией и Россией.

Великобритания обвинила в атаке двух сотрудников российских спецслужб, которые, предположительно, въехали в страну по фальшивым паспортам и отравили Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери.

Россия отрицает эти обвинения.

Скрипали провели несколько дней в коме, но выжили, однако местная жительница Дон Стерджесс скончалась, после того как подобрала выброшенный флакон от духов, который, предположительно, использовался для хранения яда.

Ее партнер Чарли Роули провел несколько недель в больнице. Кроме того, полицейский получил несмертельную дозу разработанного в СССР химического агента «Новичок».

Инцидент привел к крупнейшей в истории взаимной высылке дипломатов между западными державами и Россией.

Антитеррористическая полиция Великобритании заявила вечером в воскресенье, что двое россиян, приехавших в Великобританию под именами Александр Петров и Руслан Боширов, все еще находятся в розыске.

Но полицейские говорят, что они не могут собрать воедино всю хронологию атаки.

«Мы вновь призываем всех, кто располагает информацией, которую они еще не передали полиции, сделать это, – говорится в заявлении. – В частности, мы очень хотим выслушать людей, которые видели коробку или флакон поддельных духов Nina Ricci, которые были найдены по адресу Чарли Роули в июле 2018 года».

Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке в парке после посещения местного ресторана.

Скрипаль был одним из нескольких предполагаемых двойных агентов, участвовавших в шпионском обмене, в ходе которого США вернули России предполагаемую шпионку Анну Чапман в 2010 году.

Газета New York Times предположила, что Скрипали возмутили Кремль, продолжая передавать информацию о российских операциях западным спецслужбам после переезда в Великобританию.

Российские официальные лица утверждают, что источником отравляющего вещества могла стать лаборатория министерства обороны Великобритании Porton Down в районе Солсбери.



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