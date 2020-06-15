Акции протеста с призывами к реформе полиции продолжатся в понедельник

15.06.2020, 14:15, Новости дня

Ожидается, что демонстрации против жестокости полиции и акции за расовое равенство продолжатся в понедельник, через три недели после смерти Джорджа Флойда в Миннесоте при задержании полицией и через три дня после того, как полиция застрелила Рэйшарда Брукса в Атланте.

В Джорджии пройдет марш к Капитолию штата, а в Вашингтоне демонстранты соберутся в парке Лафайета напротив Белого дома, где две недели назад правоохранительные органы оттеснили мирную толпу незадолго до того, как там прошел президент Дональд Трамп, чтобы попозировать фотографам у соседней церкви.

В воскресенье акции протеста прошли во многих городах, включая Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Атланту и Майами.

Выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS в воскресенье, начальник полиции Сиэтла Кармент Бест выразила надежду, что полицейские смогут вернуться в сектор города, занятый мирными демонстрантами, так, что это «не перерастет в силовую ситуацию».

Выступающие против расизма демонстранты мирно заняли участок города протяженностью четыре квартала, который они назвали «Автономной зоной на Капитолийском холме». Организаторы говорят, что им нужен район без полиции. Огромная надпись «Жизни чернокожих имеют значение» нанесена на главной улице этого сектора.

Президент США Дональд Трамп назвал демонстрантов «отвратительными анархистами», заявив, что город должен «вернуть себе» эту зону.

Однако мэр города Дженни Деркан сравнила обстановку в этой зоне с «атмосферой уличной вечеринки», заявив, что она не представляет угрозу общественности, но в какой-то момент вернется под контроль города.

Марши против расизма, вдохновленные гибелью Джорджа Флойда, продолжались все выходные в некоторых крупных европейских городах.

Демонстранты в Берлине образовали девятикилометровую цепь, которая начиналась у Бранденбургских ворот.

В то же время в Париже полицейские вышли на акцию протеста против несправедливых, по их мнению, обвинений в расизме и жестокости.

Вскоре после того как 15 тысяч человек провели демонстрацию во французской столице, около 50 офицеров и их машины окружили Триумфальную арку.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в воскресенье, что «расистскому бандитизму» нет места на британских улицах. Заявление прозвучало после того, как правые экстремисты напали на протестующих против расизма. Около 100 человек были арестованы.

Мэр Лондона Садик Хан возложил вину за насилие исключительно на правых и поблагодарил полицию за «фантастическую работу» по наведению порядка.

Также в воскресенье сотни людей провели демонстрацию в Токио, держа в руках плакаты с надписью «Жизни чернокожих имеют значение».

Тысячи человек в воскресенье вышли на демонстрацию в Новой Зеландии и опустились на колено в минуте молчания в память о Джордже Флойде перед американским консульством.