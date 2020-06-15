Большинство людей не могут распознать «заразный» кашель на слух — выводы ученых

15.06.2020, 14:10, Разное



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По словам главного автора исследования, психолога Николаса Михалака (Nicholas Michalak), у людей выработалась привычка дистанцироваться от тех, кто имеет явные признаки заболевания, чтобы не заразиться самим. Предыдущие исследования показали, что большинство людей без труда распознает вероятные симптомы простуды и гриппа у других по внешнему виду: красные глаза, лихорадка, потливость, насморк. Однако наличие кашля многих вводит в заблуждение: человек, далекий от медицины, имеет ошибочные представления о том, как должен звучать кашель при инфекционных заболеваниях. Это стало особенно актуальным во время пандемии COVID-19, когда людей очень беспокоит чей-то кашель в супермаркете или общественном транспорте, подчеркивает Михалак.

Вместе со своими коллегами Николас Михалак провел исследование, в котором участвовали 200 добровольцев. Им дали посмотреть ролики на Youtube с кашляющими людьми и попросили определить, кто из них болен, а кто просто поперхнулся или страдает аллергией. Большинство участников сумели верно распознать кашель инфицированного человека лишь в четырех из десяти раз.

«Точность ответов не улучшилась даже когда участников начали предупреждать, сколько будет «инфекционных» звуков или когда они сосредоточились на том, насколько неприятно звучит кашель. При этом все они сообщали о том, что совершенно уверены в своих выводах», – сказал Михалак.

Ученые считают, что людям не стоит делать выводы о состоянии здоровья окружающих по звуку их кашля и не впадать в панику всякий раз, когда рядом кто-то чихает.

«Мы не находим никаких доказательств того, что люди могут определить угрозу от патогенных микроорганизмов по звуку кашля, даже если они уверены в обратном. Оставьте диагнозы докторам», – подчеркнул ученый.