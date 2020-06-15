Назло бодишеймерам: Леди Гага закупилась пиццей во время шопинга со своим бойфрендом Майклом Полански

15.06.2020, 14:01, Разное

В последнее время появления Леди Гаги на публике подвергаются критике, в частности, интернет-пользователи негативно отзываются о фигуре звезды – мол, во время карантина она явно прибавила в весе, но при этом носит обтягивающие вещи и не скрывает своих форм. Саму оскароносную певицу такие комментарии, похоже, не задевают, и она продолжает вести себя так, как хочет.

На днях, например, Гага была замечена в Малибу вместе с бойфрендом Майклом Полански – выпускником Гарварда, который сейчас работает исполнительным директором компании Parker Group. Пара купила немало еды на вынос, среди которой были и блюда итальянской кухни – например, пицца, а также бутылочка вина. Держа в руках коробки пиццы, певица “позировала” фотографам в лосинах и кроп-топе, которые позволяли рассмотреть изгибы ее фигуры во всей красе.

Леди Гага и Майкл Полански в Малибу Напомним, Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (настоящее имя певицы) и Полански познакомились на вечеринке по случаю дня рождения Шона Паркера (сооснователя Facebook и основателя Parker Group) в его доме в Лос-Анджелесе, после чего дружеское общение переросло в роман. Новый год они отмечали вместе – в ресторане NoMad в Лас-Вегасе, но тогда общественность ничего об их отношениях не знала. По словам очевидцев, под утро они вместе покинули заведение на машине певицы. Самой подробной информацией о спутнике Гаги тогда располагал колумнист Las Vegas Review-Journal, который написал в своем Twitter, что “бородатого брюнета зовут Майкл”.

Леди Гага и Майкл Полански