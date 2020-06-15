Скандалы: Суду предложили компьютерную сделку

15.06.2020, 14:00, Разное

Главу «Т-Платформы» и бывшего начальника департамента МВД обвиняют в мошенничестве

Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела основателя компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко и экс-главы департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александра Александрова. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве: следствие считает, что фигуранты причинили государству ущерб на 357 млн руб. в результате сделки по поставке компанией господина Опанасенко компьютерного оборудования для проведения экзаменов в ГИБДД. По версии СКР, процессоры не отвечали необходимым требованиям. Сами подсудимые вины не признают, отмечая, что технические требования были выработаны после заключения контрактов.

В начале заседания адвокаты подсудимого Опанасенко просили смягчить тому режим содержания под домашним арестом, разрешив четырехчасовые прогулки на свежем воздухе, а также дать время для посещения православного храма. Кроме того, защитники предлагали допросить в суде целый ряд руководителей тыловых подразделений МВД РФ, а также руководителей отделений ГИБДД, где были установлены автоматизированные рабочие станции с отечественным процессором «Байкал-Т1», позволявшие проверять знания экзаменующихся. Именно их продала МВД компания господина Опанасенко.

По мнению защиты, допросы необходимы для того, чтобы адвокаты могли доказать в суде, что поставленное оборудование соответствовало заявленным требованиям, а также убедить суд в том, что не Всеволод Опанасенко был инициатором сделки с МВД, а руководство самого министерства.

В этой связи адвокаты настаивали на вызове в суд даже занимавшего на момент сделки пост заместителя главы Минкомсвязи Алексея Соколова, курировавшего в правительстве направление информационной безопасности. Однако судья в удовлетворении этих ходатайств отказала, заявив, что достаточно будет огласить их показания, данные на следствии.

После этого выступила прокурор, огласившая обвинительное заключение. Из него следовало, что в 2015 году Всеволод Опанасенко и Александр Александров вступили в сговор, чтобы похитить государственные денежные средства. Для этого в 2016–2018 годах они инициировали заключение двух договоров на поставку МВД компанией «Т-Платформы» около 10 тыс. автоматизированных рабочих станций с процессором «Байкал-Т1» на общую сумму 357 млн руб. Из обвинения можно было понять, что контракты в целом были выполнены, но у МВД возникли претензии к качеству оборудования. В частности, по данным обвинения, оно оказалось маломощным, «работавшим на пределе возможностей», при этом были использованы не отечественные комплектующие (что являлось условием сделки), а китайские.

Чтобы ввести в заблуждение сотрудников МВД, принимавших автоматизированные станции, на закупленные в Китае детали, по материалам дела, сотрудники «Т-Платформы» наклеивали стикеры с логотипами самой компании.

В результате, посчитало обвинение, государству был причинен ущерб на сумму 357 млн руб.

Кроме того, персонально Александра Александрова обвинили и в незаконном получении доходов в Воронежском институте МВД, где он якобы занимался преподавательской и научной работой. Прокурор отметила, что с октября 2016 года господин Александров, числясь в этом учебном заведении, не исполняя свои обязанности, получал ежемесячный оклад в размере 17,308 тыс. руб. А до конца 2018 года, по данным следствия, ему были начислены еще и премии в размере 122 тыс. руб., что также было квалифицировано как мошенничество.

Когда прокурор завершила выступление, судья спросила подсудимых, понятно ли им обвинение.

«Я не понимаю, в чем меня обвиняют,— заявил бизнесмен Опанасенко.— Контракт мною был исполнен, оборудование поставлено на места, и оно работает. В чем тут мошенничество? Или меня обвиняют в том, что я украл деньги за исполненный контракт? Но это глупость!» Затем подсудимый недолго поговорил со своими адвокатами и в конце концов сказал, что в целом обвинение ему понятно, но вины он не признает.

При этом господин Опанасенко заявил, что обвинение в мошенничестве ему предъявили буквально за три для до окончания следственных действий, в связи с чем он не успел сформулировать аргументы в пользу своей невиновности.

В том же духе выступил и Александр Александров. «Текст обвинения, выслушанный мною, мне ясен,— заявил экс-полицейский,— но вины своей не признаю». Он также сообщил, что не успел детально ознакомиться с обвинением, что мешает ему в дальнейшем полноценно участвовать в судебном процессе. Дело в том, что до февраля 2020 года экс-полицейского обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), а бизнесмена — в подстрекательстве к этому преступлению: следствие считало, что господин Опанасенко убедил господина Александрова заключить с ним невыгодные контракты.

Отметим, что в суде Александр Александров заявил, что до августа 2019 года в МВД не были утверждены технические требования к компьютерному оборудованию, поэтому обвинение в том, что закупленные в 2016 и 2018 годах автоматизированные станции им не соответствовали, необоснованно.

В свою очередь, адвокаты заявили, что утверждения следствия о том, что Всеволод Опанасенко и его сотрудники использовали вместо отечественных комплектующих китайские, не соответствуют действительности. А поставленное МВД оборудование отличалось от предъявленных МВД требований в лучшую сторону. Например, полицейское ведомство требовало, чтобы мощность процессора превышала 1000 МГц, а в «Байкале» она составляла 1200. И оперативная память оборудования была выше, чем требовало МВД (4 Гб вместо 2 Гб). «Как же тут можно утверждать, что Всеволод Опанасенко кого-то обманул?» — возмущался один из адвокатов предпринимателя.

Защитники напомнили суду, что дело главы «Т-Платформы» приобрело немалый общественный резонанс. Так, в защиту бизнесмена неоднократно высказывались общественные деятели и правозащитники, в том числе председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев и уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов, который ранее обращался к Владимиру Путину с просьбой поручить проверить обоснованность уголовного преследования господина Опанасенко.

Алексей Соковнин