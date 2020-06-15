Скандалы: Дмитрия Мазурова обвинили из Instagram

15.06.2020, 14:00, Разное

Экс-владельцу Антипинского НПЗ инкриминировали организацию нападения на эскорт-модель Юлию Мильштейн

Следственный департамент МВД, как и предполагал “Ъ”, предъявил в четверг новое обвинение владельцу группы компаний «Новый поток» Дмитрию Мазурову. По версии следствия, бизнесмен, которому ранее инкриминировали растрату средств Сбербанка и мошенничество с ними, выступил организатором нападения на эскорт-модель Юлию Мильштейн, которая получила несколько ножевых ранений. Сам предприниматель утверждает, что не был близко знаком с потерпевшей. Защита господина Мазурова полагает, что, вовремя не справившись с экономическим расследованием, МВД решило заняться чисто уголовным, чтобы иметь возможность продлить арест господину Мазурову еще на полгода.

Следственный департамент (СД) МВД в четверг, за месяц до истечения предельного срока содержания Дмитрия Мазурова в СИЗО, должен был предъявить ему окончательное обвинение в ранее инкриминируемых преступлениях, которые предусмотрены ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество с кредитными средствами Сбербанка и их растрата). Вместо этого в спецблоке «Матросской Тишины», так называемом «Кремлевском централе», ему предъявили дополнительное обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

По версии СД, в 2015 году Дмитрий Мазуров якобы попросил тогдашнего начальника службы безопасности Антипинского НПЗ (входил в группу «Новый поток») Юрия Навражного разобраться с моделью Юлией Мильштейн, которая якобы пыталась скомпрометировать предпринимателя.

В результате ей было нанесено несколько ножевых ранений.

Сам Дмитрий Мазуров обвинение не признал, выразив готовность ответить на все вопросы следствия после того, как со своими адвокатами предметно изучит материалы, представленные следствием.

Адвокат Руслан Коблев подтвердил “Ъ” факт предъявления нового обвинения клиенту, связав его с тем, что следствие не смогло доказать ранее инкриминируемые господину Мазурову преступления. Поскольку до 12 июня следствие обязано было предъявить по ним окончательное обвинение, но не сделало этого, господин Коблев полагает, что новый эпизод был включен в дело, чтобы продлить господину Мазурову содержание под стражей еще на полгода. От комментариев по сути дела господин Коблев воздержался, сославшись на подписку, данную следствию.

На своей странице в Instagram Юлия Мильштейн подробно рассказывает о своих отношениях якобы с десятками чиновников, госдеятелей и крупных бизнесменов, в том числе с Дмитрием Мазуровым.

Она, в частности, отмечает, что ее преследовала служба безопасности НПЗ, а всего нападений на нее якобы было два: ее резали и пытались задушить.

При этом о Дмитрии Мазурове она вспомнила после его ареста.

В окружении самого предпринимателя полагают, что девушка, скорее всего, страдает эротоманским бредом и с таким же успехом могла назвать в качестве своего преследователя любого человека, с которым она якобы встречалась.

Николай Сергеев