В Туркменистане несколько сел затопило водой из Каракумского канала. ГосСМИ о бедствии не сообщают

15.06.2020, 13:55, Новости дня

Корреспонденты туркменской службы Радио Свобода/Радио Азатлык сообщили о наводнениях в нескольких селах, расположенных на границе между Марыйским и Лебапским велаятами (областями). Видео из одного из затопленных сел ранее появилось в соцсетях, но государственные СМИ Туркменистана до сих пор ничего не сообщили о стихийном бедствии.

По данным корреспондента Радио Свобода в Марыйском велаяте, причиной наводнения стало то, что 12 июня из берегов вышел Каракумский канал.

“Из-за наводнения в селе Ничка затопило 50-60 домов, районы деревни, где воды не так много, тоже повреждены. По улицам села можно только плавать на лодках”, – сообщил корреспондент. По его словам, затопленное село входит в состав Дайханского хозяйства “Захмет” Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята.

На видео, которое появилось в социальных сетях, также говорится, что наводнение случилось в селах Гараметнияз и Ничка.

Корреспондент издания “Хроника Туркменистана” также сообщил о затоплении несколько сел в этрапе Йолетен Марыйского велаята. По его данным, причиной наводнения стал прорыв плотины Султан бент (Soltan bend) на реке Мургаб. В поддержку этой версии корреспондент отмечает, что отведенные под хлопчатник и пшеницу земли западной части Йолетенского этрапа получали оросительную воду из канала Ханяп (Hanýap), берущего начало у дамбы Султан бент, но сейчас из-за разрушения дамбы в канал вода не поступает.

В самом селе Султан бент, по данным корреспондента, затопило около сотни жилых домов, а также большие площади сельхозугодий. Жители устраивают временные навесы на возвышенностях или перебрались к родственникам в соседние села.

Корреспондент “Хроники Туркменистана”, который побывал в Султан бенте, также сообщил, что государственные службы не проводят спасательных работ и никак не помогают населению. Корреспондент Радио Свобода, который пообщался с жителями Нички, сообщил, что пострадавшие от наводнения жители не получили никакой помощи от государства.

“Для того чтобы откачать воду из домов и улиц необходима специальная техника, но ее пока нет. Жители забрались на возвышенности села и наблюдают, как на глазах рушатся их дома”, – рассказал корреспондент.

Некоторое время назад эти же районы Лебапского и Марыйского велаятов пострадали от разрушительного урагана. Власти тогда также практически не оказали помощи населению.