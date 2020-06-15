В Мурманской области снесли незаконно построенную дачу бывшего министра природы

15.06.2020, 13:55, Новости дня

Дачи бывшего министра природы Мурманской области Эльвиры Макаровой, построенные незаконно и с нарушениями, снесли по решению суда Кольского районного суда. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Также был снесен дом бывшего начальника отдела природопользования министерства Игоря Конюхова. Снос был осуществлен в ходе первого этапа исполнения решения суда.

“Вторым этапом исполнения судебного акта является восстановление плодородного слоя почвы лесного участка, работы по которому выполняются подрядной организацией в настоящее время”, – сообщили в прокуратуре.

Свои дачи чиновники построили под видом рекреационной деятельности на землях лесного фонда, арендованных у Дачного некоммерческого партнёрства “Родничок”. Макарова возвела дом с мансардой, Конюхов – дом с гаражом, пишет “Интерфакс”. Также суд выяснил, что чиновница была одним из учредителей ДНП “Родничок”.

Через два года после своего создания, в 2009 году ДНП “Родничок” представило проект, по которому на выделенном в аренду земельном участке в 4,5 га на территории Кольского лесничества должны были построить 20 беседок зимнего типа, 20 беседок с мангалами и мест для хранения инвентаря и другую лесную инфраструктуру.

В 2015 году, по данным следствия, Макарова, будучи министром природы региона, поручила председателю ДНП разработать новый проект, в котором незаконно построенные жилые дома указывались бы как давно существующие на территории рекреации. Также она хотела добиться положительного заключения по этому проекту без надлежащей проверки.

В 2019 году экс-министра признали виновной в злоупотреблении полномочиями и приговорили к трем годам колонии общего режима, дав отсрочку до 14-летия ее ребенка.

Ученые из Полярно-альпийского ботанического сада-института подсчитали ущерб, нанесенный природе из-за незаконных построек: 2,3 млн рублей и более ста лет на восстановление вырубленных деревьев и уничтоженного надпочвенного слоя.