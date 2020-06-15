 

В Кремле высказались о «раздражителях» в отношениях с Чехией

15.06.2020, 13:53, Новости дня

Москва сожалеет о «раздражителях» в отношениях с Прагой, по-прежнему заинтересована в налаживании партнерских отношений, однако не может не замечать недружественные проявления, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Последние месяцы, действительно, скажем так, привнесли определенные раздражители в наши двусторонние отношения. Мы сожалеем в этой связи. Разумеется, мы не можем оставаться индифферентными и терпимыми к недружественным проявлениям со стороны Праги, и каждый раз мы будем отвечать адекватно, что, собственно, и происходит. Но если говорить в целом, конечно, мы сохраняем нашу заинтересованность… в дальнейшем налаживании и в поддержании добрых партнерских взаимовыгодных отношений с Чешской Республикой», – передает его слова РИА «Новости».

Песков добавил, что этот принцип распространяется на отношения со всеми государствами Европы. При этом он отказался рассуждать, почему обострение отношений происходит именно сейчас.

«Формат нашей с вами конференции это не позволяет. Повторю только еще раз: будучи заинтересованными в добрых отношениях со всеми странами, в том числе и с Чехией, мы никогда не будем закрывать глаза на недружественные проявления», – добавил Песков.

Он отметил, что президент Владимир Путин осведомлен о ситуации с памятником советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

«Отношение президента к подобным проявлениям всем хорошо известно. Конечно же, лично он не может заниматься этой темой, но вы знаете, что различные варианты предлагались нашим чешским визави, к сожалению, пока ни одни из этих вариантов не был встречен с пониманием», – сказал Песков.

Ранее в Праге заявили, что после ответной высылки чешских дипломатов из РФ считают проблему в отношениях с Москвой решенной.

Два сотрудника посольства РФ в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина – утверждалось, что российский дипломат якобы привез в столицу Чехии яд, чтобы отравить чиновников, ответственных за снос памятника Коневу. Посольство РФ в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми чешской стороной мерами, а МИД заявил, что это нанесло серьезный урон отношениям.

Позже министерство иностранных дел РФ объявило о введении ответных мер в отношении Праги.

При этом 12 июня Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.



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