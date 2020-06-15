 

Овечкина наградили за самый смешной момент сезона НХЛ

15.06.2020, 13:50, Разное

Каждый год в Сети проводится конкурс NHL Fan Choice Awards, номинации которого прямо не связаны со спортом. Например, болельщики выбирают самый чувственный момент во время соревнований, лучший костюм на Хеллоуин среди спортсменов, талисманы и прочее.

В номинации “GIF-анимация года” одержал победу нападающий клуба НХЛ “Вашингтон Кэпиталз” Александр Овечкин. Видео было снято в октябре 2019 года перед матчем регулярного чемпионата с “Торонто”. Оператор показывал сидящего на трибуне ребенка, когда в кадре неожиданно появился Овечкин.

Болельщикам этот момент показался очень смешным. За GIF-анимацию, которую назвали “Сюрприз от Ови”, проголосовали 31,1% болельщиков. За победу в этой номинации также боролись форвард “Колорадо” Габриэль Ландеског и вратарь “Анахайма” Райан Миллер.



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