Чехия назвала проблему в отношениях с Россией решенной

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15.06.2020, 13:48, Новости дня

Прага после ответной высылки чешских дипломатов из РФ считает проблему в отношениях с Москвой решенной, сообщила пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова.

«Российская сторона информировала посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку об ответном шаге, то есть об объявлении двух человек (сотрудников посольства Чехии в РФ) нежелательными лицами. Они должны до определенного времени покинуть территорию России», – заявили в чешском ведомстве.

Там указали, что речь идет об ожидаемой и симметричной реакции на шаги Праги от 5 июня.

«Таким образом, мы считаем решенной проблему, которая не возникла на чешской стороне», – сказала Штихова, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник министерство иностранных дел РФ объявило о введении ответных мер в отношении Праги в связи с высылкой российских дипломатов из страны.

Напомним, два сотрудника посольства РФ в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина. Посольство РФ в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми чешской стороной мерами. В МИД РФ заявили, что решение Чехии нанесло серьезный урон отношениям двух стран.

При этом 12 июня Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.



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