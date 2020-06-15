 

Турецкие компании накопили долгов Газпрому на 2 млрд долларов

15.06.2020, 13:48, Новости дня

Ряд турецких компаний накопили долг в размере около 2 млрд долларов перед российским Газпромом, сообщили знакомые с ситуацией источники.

Так, по их словам, семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у Газпрома по долгосрочным контрактам с условием «бери или плати», приобрели в прошлом году менее 15% от согласованных объемов топлива и не смогли выполнить обязательства по оплате.

В результате долг турецких компаний перед российским холдингом составил почти 2 млрд долларов, пишет Wall Street Journal.

По словам источников, такое положение дел может помешать стремлению Анкары снизить свою зависимость от российского газа за счет увеличения импорта из США.

В феврале сообщалось, что Турция по итогам 2019 года сократила закупки топлива у Газпрома на 35% – до 15,5 млрд кубометров газа, это самый низкий уровень за последние 15 лет.

8 января президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток» в Стамбуле. По «Турецкому потоку» Турция будет получать по 15,7 млрд кубометров газа в год.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Решетников исключил возможность дефолта в России

10.06 / Рябков: Россия не будет убеждать Китай участвовать в переговорах по СНВ-3

10.06 / МВФ одобрил поддержку Украины на 5 млрд долларов

11.06 / Москвичей попросили не выходить из дома на праздники

19.04 / Развеян миф об укреплении иммунитета с помощью витамина С

17.05 / Жертвами коронавируса и пневмонии стали более 40 дагестанских врачей

30.04 / Берлин призвал не прикрывать пандемией неисполнение решений «нормандского формата»

10.06 / У Ефремова не оказалось штрафов за вождение в нетрезвом виде за последние полтора года

25.04 / Умер американский актер украинского происхождения Дьяченко

19.05 / Трамп принимает лекарство против малярии для профилактики COVID-19. Эффективность этого препарата пока не доказана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска