СерпомПо: Крах операции «БеларусьНаша»

15.06.2020, 13:47, Разное

Путин не был бы собой, если после отказа Лукашенко создавать единое государство, не решил бы отомстить «союзничку», который лишил его возможности править в России вечно. Отомстить мелко, злобно, подставив ногу и толкнув в спину.

И время подходящее – «выборы» главы Беларуси в августе. Массовое недовольство Лукашенко. Как же не использовать белорусский протест, справедливое возмущение граждан Беларуси? Видимо, решили, что удачный момент для очередной спецоперации настал.

Власти Беларуси обещали обнародовать факты вмешательства иностранных государств в их дела. Если иметь в виду контекст, в котором сделаны заявления, то речь идет именно о России.

Бывший глава «Белгазпромбанка» решил вдруг пойти в политику и стать соперником Лукашенко на «выборах». При этом «Белгазпромбанк» принадлежит российским «Газпрому» и «Газпромбанку».

Ответный удар Лукашенко по банку последовал незамедлительно в путинском «юкосовском» стиле – обыски, выемки, задержания, передача руководства банка своим людям. Тот же государственный бандитизм. И заявление Лукашенко столь же лицемерное, как подобные речи Путина: «Надо сядут. Перед законом все равны».

С кандидатом Бабарико, естественно, тоже разбираются «по закону».

Наивной операции «БеларусьНаша» — конец.

Все это прозрачно, читается за строками сообщений информагенств.

Дело не в очевидном факте, что Беларусь – не союзник путинской России, и с концом Лукашенко страна пойдет в объединенную Европу.

Проблема в полном отсутствии перспективы в России. Если бы это было не так, если бы РФ было что предложить гражданам Беларуси, скрепив это не фейковым «союзным договором», а серьезным политическим и экономическим соглашением, все могло повернуться иначе.

Но путинская система в очевидном и безнадежном кризисе – управленческий провал в противостоянии пандемии в России, этот вывод лишь подчеркивает. Она может лишь кончиться, измениться ей не дано: ее мафиозные основы гнилы и порочны.

Беларусь не будет российской провинцией – таков вывод из очередного витка войны двух диктаторов – Лукашенко и Путина.

К сожалению, диктатура в Беларуси, скорее всего, по итогам августовских «выборов», сохранится. Но править ей будет не чужеземный, а «свой» диктатор.