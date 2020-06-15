Песков подтвердил, что участники церемонии награждения Героев Труда прошли карантин

15.06.2020, 13:30, Новости дня

Ряд участников церемонии награждения президентом Владимиром Путиным Героев Труда на Поклонной горе в День РФ заранее прошли карантин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я могу подтвердить, действительно некоторые были на карантине», – сказал Песков, пояснив, что это «связано с совершенно обычными мерами предосторожности».

Так он прокомментировал информацию газеты «Коммерсант» о том, что некоторые из участников мероприятия перед этим провели 12 дней на полном карантине.

«Мы все можем быть контактными…, необходимо дополнительное тестирование, это объяснимые и понятные меры предосторожности», – отметил пресс-секретарь президента, передает ТАСС.

Церемония награждения на Поклонной горе 12 июня была первым подобным мероприятием с участием президента и приглашенных лиц с начала эпидемии коронавируса.

Золотые звезды Героев Труда из рук главы государства получили худрук Малого театра Юрий Соломин, глава Научно- исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, а также управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.