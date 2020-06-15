 

Песков рекомендовал москвичам смотреть парад Победы по телевизору

15.06.2020, 13:30, Новости дня

Насладиться зрелищностью парада Победы 24 июня жители Москву смогут, посмотрев его по телевизору, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В данном случае смотреть парад очень удобно и очень красочно именно по телевидению, потому что огромная команда специалистов-телевизионщиков организует прямую трансляцию. Это фактически шедевр каждый раз, эта телетрансляция», – цитирует ТАСС Пескова. 

Представитель Кремля рекомендовал воспользоваться этой возможностью и увидеть парад «во всех его нюансах и составляющих, будь то воздушная, будь то проход военных соединений или будь то прокат военной техники». 

Также Песков отметил, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в некоторых регионах России, передает РИА «Новости». 

«Это прерогатива руководителей регионов, это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности, и они реализуют эти полномочия, ибо губернаторам, как говорил президент, «на местах» виднее, как на самом деле обстоят дела», – добавил он. 

По его словам, главам конкретных регионов «более с руки выстраивать» эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу. 

Ранее в понедельник в Челябинске отменили парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне из-за растущей угрозы распространения коронавируса. Такое же решение приняли власти Якутска, Пензы и Пятигорска. 

Напомним, власти Москвы не рекомендуют жителям столицы выходить из дома в День РФ и на парад Победы, так как пока массовые мероприятия запрещены.



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