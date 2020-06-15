 

Смартфоны OnePlus 8T и 8T Pro могут получить сверхбыструю 65-ваттную зарядку

15.06.2020, 13:18, Новости дня

Сегодня стало известно, что смартфоны OnePlus 8T и 8T Pro обзаведутся мощной быстрой зарядкой на 65 Вт.

Вместе с тем инсайдеры прогнозируют, что речь идет лишь о спецверсии OnePlus 8 Pro McLaren Edition, которая обладает такой особенностью. Несмотря на то, что такая особенность вызывает интерес у покупателей, однако говорить о ее уникальности не стоит, так как ранее уже демонстрировались аппараты с аналогичной быстрой зарядкой.

В свою очередь, представители китайской компании пока не рассекречивают особенности смартфонов, умалчивая реакцию на озвученный инсайд. Уже в скором времени станут известны официальные данные о предстоящих смартфонах, когда и можно будет четко утверждать о применении передовой опции.



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