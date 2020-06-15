В Сети появились снимки чехлов для всех моделей iPhone 12

15.06.2020, 13:18, Новости дня

Пользователям продемонстрировали фотографии нового смартфона iPhone 12, который предложен в фирменном чехле.

Таким образом, по снимкам можно более четко рассмотреть дизайн и основные отверстия, а также расположение камер на устройстве. В передней части применили вырез для динамика и фронтальной камеры. Лицевая сторона iPhone 12 напоминает модель, выпущенную несколько лет назад.

С задней части в углу применили отверстие для основной камеры на несколько модулей. Пока производитель не раскрывает подробностей об аппарате, однако есть предпосылки, что аппарат iPhone 12 получил тройную камеру с продвинутыми модулями. Точные сроки и стоимость нового смартфона пока не раскрывается до официальной презентации.