В Кремле ответили на вопрос о возможном обмене Уилана

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15.06.2020, 13:08, Новости дня

Кремль не комментирует приговор американцу Полу Уилану и не занимается вопросами его возможного обмена на заключенных в США россиян, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Кремль не занимается такими вопросами. В данном случае я никак не комментирую, естественно, и это решение суда, и эту ситуацию в частности», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова адвоката Уилана Владимира Жеребенкова о том, что дальнейшей судьбой и возможным обменом Уилана будут заниматься Кремль и МИД.

При этом Песков указал, что предъявленные американцу обвинения доказаны в суде, передает РИА «Новости».

«Нет, невозможно. Он осужден решением суда, и в решении суда все говорится. К нему были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли считать Уилана политическим заложником.

Ранее в понедельник Мосгорсуд признал гражданина США и еще трех государств Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. При этом адвокат гражданина США заявил о возможности обмена американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. В Совфеде назвали условие обмена Пола Уилана на россиян.

Напомним, бывший американский морской пехотинец, житель США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела шло в закрытом режиме.



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