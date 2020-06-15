Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Дагестане

15.06.2020, 13:08, Новости дня

Медики в Дагестане смогли наладить предоставление медпомощи больным коронавирусом и снизить число новых больных, сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Примером такой работы может стать ситуация в Дагестане: там удалось не только наладить оказание медицинской помощи и лекарственное обеспечение, но и значительно снизить число новых заражений. Эта работа будет продолжена», – сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

При этом премьер указал, что ситуация с коронавирусом в РФ постепенно улучшается, в частности, Москва и Подмосковье демонстрируют хорошую динамику.

Он также отметил, что каждый регион, которому понадобится помощь из федерального центра, получит ее оперативно, передает РИА «Новости».

Кроме того, премьер указал, что количество тестирований на коронавирус в стране будет еженедельно наращиваться. «Мы будем наращивать количество проведенных тестов с каждой неделей. В среднем за сутки мы проводим около 300 тысяч тестирований, всего уже сделано более 15 миллионов исследований в стране», – сказал он.

За минувшие сутки в России выявлено 8246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 537 тыс. случаев заболевания.