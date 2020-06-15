Суд в России приговорил Пола Уилана к 16 годам заключения

15.06.2020, 13:00, Новости дня

Московский городской суд в понедельник приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам заключения в колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже. Об этом сообщают российские информационные агентства.

50-летний Пол Уилан, являющийся гражданином США, Великобритании, Канады и Ирландии, заявил после оглашения приговора, что считает его политическим и намерен обжаловать. Он также обратился к властям тех стран, гражданином которых он является, с просьбой о помощи.

Посол США в России Джон Салливан присутствовал в Мосгорсуде на оглашении приговора Полу Уилану. После оглашения приговора дипломат заявил журналистам, что разочарован этим решением российского суда и будет добиваться освобождения Уилана.

Перед вынесением приговора пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс опубликовала сообщение в Твиттере, подчеркнув, что, если Уилан «будет признан виновным после этого тайного судебного разбирательства без каких-либо доказательств, мир увидит, как российская судебная система высмеивает саму идею правосудия».

Российская прокуратура требовала наказания Полу Уилану в виде 18 лет лишения свободы, заявляя, что его вина была полностью доказана в суде.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Суд над ним начался лишь в марте 2020 года и проходил в «закрытом режиме», что официально объяснялось секретностью материалов дела.

Во время заключения Пол Уилан неоднократно жаловался на ухудшение состояния здоровья, а также на отказы в медицинской помощи либо ее низкую квалификацию, настаивая на осмотре американскими врачами. В конце мая этого года Уилану была проведена операция.

Свое преследование Пол Уилан неоднократно называл провокацией и «абсурдным политическим похищением». Он также сообщал в октябре 2019 года, что охрана следственного изолятора, где он находился, угрожала ему оружием.