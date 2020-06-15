Коронавирус в Европе: новые послабления и новые требования

15.06.2020, 13:00, Новости дня

Понедельник станет днем новых снятий ограничений во Франции, Великобритании, Греции и других странах, в то время как Китай восстанавливает некоторые ограничения по коронавирусу после десятков новых случаев заболевания в Пекине.

Владельцы ресторанов в Париже присоединятся к коллегам в остальной части страны и откроют двери для гостей, которые смогут поесть внутри помещений. Кроме того, во Францию смогут приехать гости из-за рубежа, поскольку некоторые европейские страны открывают границы друг для друга.

«Мы должны перезапустить нашу экономику», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В Великобритании в понедельник вновь откроются магазины, ранее отнесенные к второстепенным. Религиозные здания будут открыты для индивидуальных молитв, также откроются такие места отдыха, как кинотеатры под открытым небом и зоопарки. Людям все равно придется соблюдать правила социального дистанцирования, и правительство рекомендует надевать маски в помещениях.

Ношение масок в британском общественном транспорте с понедельника является обязательным.

Греция открыла международный аэропорт в Салониках, втором по величине городе страны, для путешественников из стран ЕС. Кроме того, после трехмесячного перерыва вновь открылись греческие музеи.

Гонконгский Диснейленд готовится к открытию в четверг. Парк был закрыт в январе, и сначала туда будут допускать ограниченное число посетителей. В процессе резервирования гости должны будут заполнить анкету о состоянии своего здоровья. Диснеевский парк в Шанхае открылся в мае.

Китай сообщил о 49 новых подтвержденных случаях COVID-19, большинство из которых связано с оптовым рынком в Пекине. В связи с этим власти вновь ввели некоторые требования социальной изоляции и отказались от планов возобновить некоторые занятия.

Многие страны мира столкнулись с затруднениями при принятии решения о том, в какие сроки и как быстро следует ослаблять ограничения, введенные для замедления распространения вируса, поразившего 7,9 миллиона человек во всем мире и ставшего причиной смерти по меньшей мере 433 тысяч человек.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в воскресенье выразил озабоченность по поводу того, что местные власти и бизнес не добиваются выполнения действующих ограничений, что приводит к массовым скоплениям людей, которые не соблюдают принципы социального дистанцирования и, как правило, не носят маски.

«Если у вас происходят большие скопления людей, которые не соблюдают требования социального дистанцирования, которые не носят маски, то вы получите рост распространения вируса, – заявил Куомо. – Возможно, он придет не сразу, но он придет. А как только это случится, будет уже слишком поздно. Теперь у вас снова всплеск, и потребуются недели экстраординарных усилий, чтобы сбить его».

Министр здравоохранения Турции также выразил озабоченность по поводу усилий его страны, заявив, что Турция «отходит от цели», учитывая, что в стране зарегистрировано более 1500 новых подтвержденных случаев за день. Это самый высокий показатель для Турции с 3 июня.