 

Прилучный и Муцениеце официально развелись

15.06.2020, 12:58, Новости дня

Актер Павел Прилучный официально развелся с женой Агатой Муценниеце. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на помощницу Муцениеце.

"Официально сегодня развелись", – подтвердила собеседница издания.

Сообщается, что теперь актер будет жить в загородном доме, а его бывшая жена с детьми займет московскую квартиру.

О разводе актеров стало известно в конце февраля. Тогда Муцениеце заявила, что любит мужа, но подошла к тому моменту, когда нужно законно расторгнуть брак. Прилучный, комментируя расставание с супругой, отметил, что они остаются близкими людьми.

Позже, оказавшись вместе с мужем в самоизоляции из-за коронавируса, Муцениеце обвинила его в домашнем насилии и пьянстве. По словам актрисы, супруг бил ее и даже пытался выгнать из дома с детьми.

 

Прилучный в ответ на это попросил подписчиков и журналистов "не спрашивать про Агату" и "не лезть" в его отношения с женой.



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