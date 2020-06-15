 

Ученые назвали маски очень эффективным средством профилактики COVID-19

15.06.2020, 12:55, Разное


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Ношение масок – самый эффективный способ профилактики COVID-19, считает группа американских ученых. Новое исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вывод о высокой эффективности масок был сделан на основании анализа заболеваемости в Нью-Йорке и Италии: там на пике распространения инфекции было введено обязательное ношение масок. Ученые проанализировали, как повлияло введение этой меры на распространение инфекции. Они утверждают, что благодаря ей кривые заболеваемости поползли вниз и стабилизировались.

Согласно рассчетам, ношение масок предотвратило более 78 тысяч случаев COVID-19 в Италии с 6 апреля по 9 мая и более 66 тысяч – в Нью-Йорке с 17 апреля по 9 мая.

Авторы подчеркивают, что основной путь передачи коронавирусной инфекции – воздушно-капельный, и ношение масок эффективно противодействует ему. Другими необходимыми, эффективными и недорогими мерами они назвали соблюдение социальной дистанции, карантин и отслеживание контактов заболевших людей.

«Наше исследование очень ясно показывает, что ношение масок не только действенно в профилактике заражения людей передачей капель с вирусами при кашле, но также крайне важны для защиты неинфицированных людей от аэрозолей, возникающие при разговоре, и которые могут сохраняться в воздухе в течение десятков минут», – рассказал Марио Молина (Mario Molina), профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего, нобелевский лауреат по химии 1995 года, соавтор исследования.

Профессор Техасского университета Ренайи Жанг (Renyi Zhang) высказал мнение, что сложности в сдерживании коронавируса SARS-CoV-2 возникли в странах, которые недооценили важность воздушно-капельного пути передачи.



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