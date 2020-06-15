 

Россиянин заочно арестован за нападение на Центр науки и культуры в Киеве

15.06.2020, 12:53, Новости дня

Гражданина РФ Михаила Агафонова заочно арестовали в рамках дела о нападении на Российский центр культуры и науки в Киеве в 2018 году, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

«Постановлением Басманного районного суда в отношении Агафонова Михаила Александровича, объявленного в международный розыск, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции либо его задержания на территории России», – цитирует ТАСС Морозову.

Агафонову заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»)». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. 

Напомним, 18 февраля прошлого года неонацистская группировка «Организация украинских националистов» (ОУН) напала на здание Росструдничества в Киеве на Подоле. Днем ранее радикалы также устроили погром в здании Россотрудничества, испортив стены и уничтожив флаг России.

По информации следствия, Агафонов совместно с россиянином Юрией Изотовым и другими лицами принял участие в антироссийской акции: напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, забросали камнями и другими предметами фасад здания, разбили окна, причинили крупный материальный ущерб.

В феврале СК заочно обвинил Агафонова за нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. В июле СК РФ возбудил уголовное дело в отношении лидера запрещенной ОУН Николая Коханивского за публичные призывы к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве. 



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