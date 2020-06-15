Истребитель ВВС США разбился у берегов Великобритании
15.06.2020, 12:53, Новости дня
Истребитель американских ВВС F-15C Eagle потерпел крушение в Северном море у берегов Великобритании, информирует телеканал Sky News со ссылкой на береговую охрану.
Крушение самолета произошло у мыса Фламборо-Хед в восточной части Йоркшира. Истребитель был приписан к военной базе в графстве Суффолк, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел во время тренировочного полета. На борту самолета находился только один пилот. Развернута спасательная операция.
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