 

Елена Малышева худеет ради белого нарядного платья в пол

15.06.2020, 12:53, Разное

В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Елена Малышева показала нарядное белое платье в пол, ради которого она худеет и хочет привести себя в форму. По словам телеведущей, скоро в РФ будут праздновать День медработника, поэтому она обязана идеально выглядеть.
Елена Малышева села на строгую диету и регулярно публикует в микроблоге рецепты своих блюд. Режим питания у знаменитого врача довольно жесткий с определенным количеством разгрузочных дней. Телеведущая призналась, что ради белого платья она терпит уже восьмой день. Многие подписчики просили у нее рассказать о фруктовых рецептах. По словам Малышевой, обычно такие дни самые голодные, но ради фигуры и своих фолловеров она готова потерпеть.

Знаменитый врач уже успела съесть килограмм голубики, а также запить ягоды литром кефира. Несмотря на то, что у Елены Малышевой недавно был гипертонический криз, ей очень сложно отказать себе в чашке кофе. Прошлой осенью звезда даже лежала в больнице из-за того, что были проблемы с давлением.

Во время карантина Елена Малышева не прекращала работать. Она активно снимала новые выпуски программы «Жить здорово!», а также лично посетила больницы, в которых лежали пациенты с коронавирусной инфекцией.



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