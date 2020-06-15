 

МИД назвал предоставление Украине статуса партнера НАТО сигналом «партии войны» в Киеве

15.06.2020, 12:53, Новости дня

Решение Североатлантического альянса предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями является политическим сигналом «партии войны» в Киеве, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Конечно, это политический сигнал партии войны в Киеве. Это первое. Второе – это абсолютно четкий сигнал того, что НАТО не заинтересована в разрешении внутриукраинского конфликта для того, чтобы обосновывать накачку восточного фланга альянса и продолжать демонизировать Россию как главную угрозу Западу», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Такой же статус у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции. Теперь у Киева появятся дополнительные преимущества от сотрудничества с Североатлантическим альянсом.  



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