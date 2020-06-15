Дуа Липа поделилась личными фото в честь годовщины отношений с Анваром Хадидом

15.06.2020, 12:49, Разное

Об отношениях 24-летней певицы Дуа Липы и 21-летнего манекенщика Анвара Хадид впервые заговорили еще в июне прошлого года, когда девушка была замечена на вечеринке по случаю дня рождения Анвара. А уже в июле появились первые снимки, подтверждающие их роман: Дуа Липу и Анвара сфотографировали вместе во время музыкального фестиваля British Summer Time, который проходил в лондонском Гайд-Парке. Теперь, когда все музыкальные фестивали отменили из-за пандемии коронавируса и папарацци вряд ли смогут сделать похожие снимки пары c “Гластонберри” или “Коачеллы”, певица решила упростить задачу и поделиться совместными фото сама. А приурочила она это к первой годовщине их романа.

Дуа Липа и Анвар Хадид Нет ничего слаще, чем провести 365 дней у тебя под боком,- написала Дуа Липа под 7 выложенными фото, которые были сделаны за прошедший год. Сам Анвар пока подобной публикации решил не делать, но в его Instagram и так изредка появляются фотографии возлюбленной. Например, на прошедший День святого Валентина, когда он назвал Дуа девушкой своей мечты и главной “валентинкой”.

До встречи с Анваром – с которым Дуа Липу наверняка познакомили его сестры Джиджи и Белла, певица также встречалась с представителем fashion-индустрии. Девушка 4 года состояла в отношениях с манекенщиком Айзеком Кэрью и рассталась с ним аккурат перед началом своих отношений с Анваром. “Послужной” же список Хадид не обошелся без более известных имен: в прошлом ходу в американской прессе ходили слухи о начале его романа с коллегой по модельному цеху Кендалл Дженнер. Страстные объятия и поцелуи, впрочем, ни к чему не привели. До этого Анвар в течение полутора лет встречался с актрисой и звездой франшизы “Трансформеры” Николой Пельц. В 2018 году они расстались, и теперь Никола, так же, как и ее бывший, счастлива в отношениях – с сыном Дэвида Бекхэма Бруклином.